Ex-premier Juppé legt maandag verklaring af, maar zegt niet waarover

Door: redactie

5/03/17 - 21u22 Bron: Belga

Alain Juppé. © afp.

De voormalige Franse premier Alain Juppé zal maandag om 10.30 uur in Bordeaux een verklaring afleggen. Dat kondigde hij zondagavond op Twitter aan, temidden de politieke crisis rond de kandidatuur van François Fillon. Juppé maakte niet bekend waarover hij een verklaring zal afleggen.

Juppé is de afgelopen dagen steeds weer genoemd als een mogelijke vervanger voor de Franse conservatieven, zou de belaagde kandidaat Fillon zich uit de race terugtrekken. Kort voor de tweet van Juppé had Fillon echter nogmaals herhaald dat hij dat niet van plan is.