Twee zelfmoordaanslagen van IS doden 15 mensen in Aleppo

Door: redactie

5/03/17 - 20u42 Bron: Belga

Geweld Syrië Bij twee zelfmoordaanslagen van terreurgroep Islamitische Staat (IS) zijn vandaag vijftien mensen gedood in de Syrische provincie Aleppo, in het noorden van het land. Dat meldt het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium van de Mensenrechten.

Volgens de ngo bracht een eerste zelfmoordterrorist een voertuig tot ontploffing bij Dayr Hafir, dat in handen is van IS. Daarbij kwamen acht leden van de regeringstroepen om het leven. De terreurgroep eiste de aanslag op.



Dayr Hafir ligt aan een belangrijke weg die de stad Aleppo verbindt met al-Khafsah, waar een waterstation zich bevindt dat Aleppo bevoorraadt, en nog verder naar het oosten met Raqqa, de de facto hoofdstad van IS.



In een tweede aanslag bracht een strijder volgens IS zijn bommengordel tot ontploffing in de rebellenstad Azaz, eveneens in de provincie Aleppo. Volgens het Observatorium kwamen daarbij "zeven strijders" om het leven en vielen er verschillende gewonden.



Bij luchtaanvallen in het noordwesten van de Syrische provincie Idleb vielen vandaag dan weer zes doden, onder wie vijf leden van hetzelfde gezin, en 21 gewonden, aldus nog de ngo.