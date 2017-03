Door: redactie

De Franse presidentskandidaat voor Les Républicains François Fillon heeft zonet in Parijs duizenden aanhangers toegesproken tijdens een solidariteitsmanifestatie. Met zijn toespraak probeerde hij na enkele woelige weken de steun van het volk in te winnen, net zoals de steun van zijn partijgenoten. Hij had het onder meer over zijn politiek project, maar over zijn politieke toekomst bleef het wel opvallend stil. Een beslissing daarover valt mogelijk morgen tijdens een bijeenkomst van de partij.