Terminaal zieke auteur ontroert met brief: "Wil je met mijn man trouwen?"

5/03/17 - 17u59 Bron: New York Times

Amy Krouse Rosenthal. © Twitter / Amy Krouse Rosenthal.

In de New York Times verscheen dit weekend een ontroerende brief van de Amerikaanse auteur Amy Krouse Rosenthal. De terminaal zieke vrouw pende er een datingprofiel neer voor haar man, opdat hij na haar dood een nieuwe liefde kan vinden. "Je wordt zo verliefd op hem."

In de brief, die viraal ging, beschrijft de kinderboekenauteur hoe ze er in 2015 eierstokkanker bij haar vastgesteld werd, het begin van een pijnlijke reis. Reisplannen en dromen werden opgeborgen.



Later in de brief stelt ze haar echtgenoot, Jason Brian Rosenthal, voor. "Hij is een makkelijke man om verliefd op te worden. Ik deed het in een dag."



"Ik ben nooit op Tinder, Bumble of eHarmony geweest, maar ik maak een profiel aan voor Jason, gebaseerd op mijn ervaring na ongeveer 9.490 dagen met hem samen te wonen." Ze prijst bijvoorbeeld dat hij goed gekleed is. Justin en Miles, de zonen van het echtpaar, lenen vaak kleren van hun papa. Ook andere kwaliteiten van haar man belauwert ze in haar liefdesbrief: "Hij is fit en houdt ervan in vorm te blijven." Hij is handig, kan koken, houdt van livemuziek en maakt mooie schilderijen. "Hij is een geweldige vader. Vraag maar aan eender wie." En pannenkoeken omdraaien, dat kan hij ook. "Dit is wat voor man Jason is. Bij onze eerste zwangerschap kwam hij met bloemen naar de eerste afspraak voor een echografie."



"Ik gok dat je nu wel genoeg weet: swipe maar naar rechts", concludeert Rosenthal. "Oh wacht, heb ik al gezegd dat hij ongelooflijk knap is. Ik ga het missen om naar dat gezicht te kijken."