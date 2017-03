François Fillon biedt excuses aan en vraagt aanhangers om steun tijdens bijeenkomst

bewerkt door: redactie

5/03/17 - 18u07 Bron: Belga

François Fillon sprak zijn aanhangers toe op een bijeenkomst op het Trocadéro-plein in Parijs © rv.

De centrumrechtse Franse presidentskandidaat François Fillon (63) heeft vandaag zijn politieke familie, Les Républicains, opgeroepen hem te steunen, nu zijn medestanders een voor een lijken af te haken. "Ze denken dat ik alleen sta. Ze willen dat ik alleen sta. Zijn wij hier alleen?" zei François Fillon tegen zijn aanhangers die op het Trocadéro-plein in Parijs waren bijeengekomen.

"Dank aan jullie die nooit de armen laten zakken. Jullie die de stormen doorstonden, de karikaturen en soms zelfs scheldpartijen. (...) In deze campagne, waarin het zwartmaken van mijn persoon het nieuws domineert, worden jullie vergeten. Jullie zijn het volk met gezond verstand", zei Fillon. "Ik word langs alle kanten aangevallen en mijn geweten zegt me naar jullie te luisteren. Ik moet naar deze immense menigte luisteren. Maar ik moet bij mezelf ook te rade gaan over zij die aan me twijfelen en het schip verlaten. Hun verantwoordelijkheid is immens, de mijne ook. Hoe sommigen deserteren zonder trots of schaamte... Alsof ze zichzelf willen redden." Ontslag Met die uitspraken verwees Fillon wellicht naar zijn ex-campagneleider Patrick Stefanini, die afgelopen week zijn ontslag aankondigde, en de centristische Franse partij UDI. Die heeft haar steun aan Fillon opgezegd. Daarnaast bleek uit een telling van de linkse krant Libération dat sinds woensdag al meer dan 102 mandatarissen zich van Fillon afgewend hadden. Fillon staat namelijk onder vuur vanwege "onrechtvaardige en geïnstrumentaliseerde beschuldigingen"geruchten dat hij zijn echtgenote Penelope en twee van zijn kinderen heeft laten betalen voor fictief werk in het Franse parlement. Het nationale financiële parket (PNF) in Frankrijk startte een gerechtelijk onderzoek.

Fillon bood op de bijeenkomst zijn excuses aan. "Het is ook mijn fout dat dit project geconfronteerd wordt met obstakels. Mijn eerste fout is dat ik mijn vrouw vroeg om voor mij te werken. Dat had ik niet mogen doen. Mijn tweede fout is de manier waarover ik er met jullie over heb gepraat. Als je echt eerlijk bent en je leven aanwendt voor het algemeen belang, is het moeilijk omgaan met zo'n campagne."



Politieke familie

De gewezen eerste minister besloot zijn toespraak met een oproep aan zijn politieke familie. "Ik ben klaar met mijn gewetensonderzoek. Aan de verkozenen van mijn kamp zeg ik dat het tijd is om het jouwe te doen", zei hij, verwijzend naar de legitimiteit van zijn kandidatuur die hij dankt aan de voorverkiezingen. "De keuze is aan jullie. En ik ben er zeker van dat het de keuze van heel Frankrijk zal zijn als we erin slagen om ons te verenigen voor een laatste inspanning."



Vanwege de aanhoudende kritiek wordt steeds nadrukkelijker gewezen naar Alain Juppé. Hij eindigde als tweede in de voorverkiezingen. Toch bevestigde Fillon dat hij zijn campagne voortzet. "Leven, dat is niet berusten", zo parafraseerde hij schrijver Albert Camus. Vervolgens bekritiseerde Fillon aftredend president François Hollande en zijn tegenstanders Emmanuel Macron en Marine Le Pen.