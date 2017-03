Mexicaanse politie bevrijdt 31 Cubanen uit handen van ontvoerders

Door: redactie

5/03/17 - 16u48 Bron: Belga

© epa.

De Mexicaanse politie heeft 31 Cubaanse migranten bevrijd uit de handen van ontvoerders na een tip. Het gaat om 22 mannen en 9 vrouwen die werden vastgehouden in een huis in deelstaat Quintana Roo, in het zuidoosten van het land. Dat maakte de nationale veiligheidscommissie zaterdag (lokale tijd) bekend.