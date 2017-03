Ex-schoonbroer bekent Frans gezin te hebben gedood

bewerkt door: redactie

6/03/17

Afgelopen vrijdag werden in de koffer van de Peugeot 308 van zoon Sébastien Troadec bloedsporen aangetroffen © photo news.

De ex-schoonbroer van Pascal Troadec heeft bekend de vier leden van het mysterieus verdwenen Franse gezin Troadec te hebben omgebracht. Dat hebben meerdere Franse media vandaag gemeld. Sinds 16 februari was er geen nieuws meer van Pascal en Brigitte Troadec, hun zoon Sébastien (21) en hun dochter Charlotte (18). In de gezinswoning is een grote hoeveelheid bloed gevonden.