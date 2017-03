PVV-leider Wilders: "Ik heb iets tegen de islam"

Door: redactie

5/03/17 - 13u14 Bron: vtmnieuws.be

video De omstreden Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV) wil problemen met radicaliserende jongeren zoals in ons land vermijden door een streng migratiebeleid te voeren. Dat zegt hij in een zeldzaam interview aan VTM NIEUWS.

"Ik wil dat mensen uit islamitische landen niet meer naar Nederland kunnen immigreren. Ik denk niet dat we dat aankunnen", zei Wilders in Amsterdam aan VTM NIEUWS-journalist Patrick Van Gompel. "Kijk naar wat de immigratie ons heeft gebracht in Nederland, maar ook bij u in België, in Molenbeek en andere gebieden: daar word je niet veiliger of vrolijker van."



"Het kost veel geld, levert veel onveiligheid op en vooral: de ideologie hoort niet bij ons. Ik denk dat de islam niet in het vrije Westen hoort", aldus Wilders.