Trump woedend op communicatieteam: "We hebben hem nog nooit zo kwaad gezien"

Door: redactie

5/03/17 - 11u49 Bron: De Morgen

© photo news.

Donald Trump is boos. Dit keer moet zijn communicatieteam het ontgelden, zo bericht CNN. "We hebben hem nog nooit zo kwaad gezien."

De Republikein zou "extreem gefrustreerd" en "razend" zijn, omdat zijn toespraak in het Congres onvoldoende aandacht gekregen zou hebben. Dat ligt eerder aan zijn justitieminister Jeff Sessions, die onder vuur ligt omdat hij gelogen heeft over het contact dat hij tijdens de verkiezingscampagne had met de Russische ambassadeur.



Volgens een anonieme bron riep Trump zijn communicatieteam toe dat ze gefaald hebben. "Hij liep rood aan en was buiten adem. We hebben hem nog nooit zo kwaad gezien. Er kwamen veel scheldwoorden aan te pas."



Beste speech ooit

Volgens Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer is er geen vuiltje aan de lucht: hij zegt dat de president er een fantastische week heeft opzitten. "Zijn speech, die het enthousiasme in alle Amerikanen aanwakkerde, zal de geschiedenis ingaan als een van de beste toespraken ooit."



Het is niet de eerste keer dat dergelijk nieuws uit het Witte Huis naar buiten sijpelt. Trump en Spicer hebben zich al verschillende keren boos gemaakt om dergelijke lekken en berichtgeving op basis van anonieme bronnen. Spicer zou zelfs de telefoons van zijn medewerkers gecontroleerd hebben om na te gaan wie er met de pers praat.