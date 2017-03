Trump wil morgen opnieuw migratiebeleid aanpassen

Door: redactie

5/03/17 - 09u12 Bron: Belga

De Amerikaanse president Donald Trump zou morgen een nieuw decreet ondertekenen over het Amerikaanse migratiebeleid, zo berichten Amerikaanse media op basis van bronnen binnen de regering. Welke aanpassingen er komen, is nog niet bekend, maar mogelijk wordt het inreisverbod voor Irakezen versoepeld.

Het vorige decreet werd in januari afgeblokt door justitie. Daarin was sprake van een tijdelijk inreisverbod in de VS voor mensen uit zeven landen (Iran, Irak, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië) met twee gemeenschappelijke factoren: een moslimmeerderheid en Amerikaanse militaire interventies. Het decreet leidde tot een enorme controverse, zowel in eigen land als internationaal, en veroorzaakte chaos op luchthavens.



Over het nieuwe decreet had Trump gisteren een ontmoeting in zijn buitenverblijf in Florida met de minister van Justitie Jeff Sessions, met minister van Binnenlandse Veiligheid John Kelly en topstrateeg Steve Bannon.



Trump heeft het vorige decreet altijd verdedigd, hij vond dat dit nodig was om de Amerikanen te beschermen tegen terroristen. Hij gelooft ook nog altijd dat hij de rechtszaken in beroep zal winnen.