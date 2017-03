Moment waarop buschauffeur vrouw voor zelfdoding behoedt

© Screenshot.

video Sinds deze week kent iedereen in Dayton (Ohio) de naam van buschauffeur Damone Hudson. De man praatte tijdens zijn traject letterlijk een vrouw met zelfmoordplannen van de richel.

Het bustraject dat Damone volgt, brengt hem alle dagen langs de Main Street Bridge, een hoge brug die de oevers van de Great Miami River met elkaar verbindt. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij plots halt houdt en uitstapt. Er staat immers een vrouw aan de rand van de brug. Ze is over de reling gekropen en overweegt om naar beneden te springen. Dat is echter zonder Damone gerekend. Hij probeert de vrouw meteen te overtuigen om opnieuw over de reling te kruipen, naar de veilige kant ervan. "Waarom kom je niet naar deze kant voor mij", vraagt hij haar. Als ze niet beweegt, blijft hij met haar praten. "Je lijkt een slechte dag te hebben, weet je", vertelt hij haar. "Kan ik je misschien een knuffel geven? Ik geef goede knuffels, beloofd."

Uiteindelijk blijft Damone met de dame praten tot de politie arriveert. Die kunnen de ongekende vrouw overtuigen om haar plannen op te geven. De buschauffeur zet daarna gewoon zijn ronde verder. Hij wordt een held genoemd, maar vindt dat zelf erg overdreven. "Iedereen gaat door pijnlijke momenten. Maar je moet altijd blijven proberen om anderen op een goede manier te raken, zelfs al is het met iets kleins."



Volgens de busmaatschappij is Damone een van hun beste chauffeurs. Hij kreeg complimentjes van zijn bazen omdat hij zo snel ingegrepen had. "Het leven is een rollercoaster", relativeert hij zelf. "Je gaat naar boven en naar beneden. Maar als je beneden bent, moet je altijd in je achterhoofd houden dat je wel weer naar boven zal gaan."



Heb je vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn.