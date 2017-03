Bondskanselier Oostenrijk vraagt verbod op Turkse politieke campagnes in EU

Door: redactie

De Oostenrijkse bondskanselier Christian Kern pleit voor een verbod op verkiezingscampagnes van Turkse politici in heel de Europese Unie. Zo kan men verhinderen dat bepaalde landen waar de campagnes verboden zijn, zoals Duitsland en Nederland, door Turkije onder druk worden gezet, aldus de sociaaldemocraat in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag.

Leden van de Turkse regering hadden, in de aanloop naar het referendum van 16 april over een grondwetshervorming in hun land, campagnebijeenkomsten gepland in meerdere EU-landen. Verschillende steden in Duitsland, Nederland en Oostenrijk hebben echter al beslist om de verkiezingsbijeenkomsten te verbieden. Turkije heeft daarop furieus gereageerd. Buitenlandminister Mevlut Cavusoglu heeft de Duitse regering er onder meer van beschuldigd zich in te spannen voor een overwinning van het 'neen'-kamp bij het referendum. Verschillende ministers lieten bovendien al weten dat ze toch naar Duitsland of Nederland zullen gaan ondanks het verbod.



Verzwakte rechtsstaat

De hervorming waarover de Turken moeten stemmen, zou president Recep Tayyip Erdogan meer macht geven en het parlement verzwakken. "De invoering van een presidentieel systeem zal de Turkse rechtsstaat nog meer verzwakken en de scheiding der machten inperken, en zou in strijd zijn met de waarden van de Europese Unie", aldus Kern aan Die Welt.



Hij beschuldigt Ankara ervan "mensenrechten en democratische grondrechten met de voeten te treden". Persvrijheid is volgens hem een vreemd woord in het land, zo ook verwijzend naar de arrestatie van de Duits-Turkse Die Welt-journalist Deniz Yücel en andere journalisten en wetenschappers.



Stopzetting toetredingsonderhandelingen EU

De SPÖ-er pleit dan ook voor een onmiddellijke stop van de toetredingsonderhandelingen tussen Turkije en de EU. "We zouden de gesprekken niet enkel tijdelijk moeten opschorten, maar ook moeten stopzetten. We kunnen niet verder onderhandelen over het lidmaatschap van een land dat zich al jaren stap voor stap distantieert van de de democratische standaarden en principes van de rechtsstaat", aldus Kern. Hij vraagt eveneens om de 4,5 miljard Europese financiële hulp die Turkije tegen 2020 zou ontvangen in te perken of te gebruiken als een drukkingsmiddel om politieke hervormingen te eisen. "We moeten de betrekkingen met Turkije heroriënteren, maar dan zonder de illusie van de toetreding tot de EU", aldus Kern.