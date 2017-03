Penelope Fillon raadt echtgenoot aan "tot het einde door te gaan"

Door: redactie

Penelope Fillon, de echtgenote van de Franse rechtste presidentskandidaat François Fillon, heeft haar echtgenoot aangeraden om "tot het einde door te gaan". Dat heeft ze gezegd in een interview met de krant Le Journal du Dimanche, waarin ze ook wijst op de "vastberadenheid" van de politicus. Ze liet ook weten "zeer gevarieerde opdrachten" te hebben vervuld voor haar echtgenoot.

In haar eerste interview sinds het uitbreken van het schandaal waarin de vroegere premier ervan wordt verdacht zijn echtgenote en twee van zijn kinderen te hebben laten betalen voor fictief werk in het Franse parlement, verzekert Penelope dat ze aan de speurders alle bewijzen heeft overgemaakt om aan te tonen dat ze wel degelijk voor Fillon werkte.



"Ik heb via mijn advocaat documenten laten overmaken aan de speurders. Brieven met notities die bewijzen dat ze via mij zijn gepasseerd, uitwisselingen via e-mail met andere medewerkers van mijn echtgenoot", aldus Penelope.



Opmerkelijke moed

Tientallen parlementsleden hebben ondertussen geëist dat Fillon zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezing terugtrekt, maar Penelope heeft haar echtgenoot aangeraden om "door te gaan tot het einde" ondanks de moeilijkheden elke dag", maar "hij zal beslissen".



"Enkel hij kan president worden. Het feit dat hij dit alles kan doorstaan, is een bewijs van zijn opmerkelijke moed. Hij is de enige kandidaat die de ervaring, de visie, het project en de nodige vastberadenheid heeft om Frankrijk te leiden", aldus Penelope, die toevoegt dat haar echtgenoot niet aan haar heeft gevraagd om over hem te praten, en dat zij zijn toestemming niet heeft gevraagd.



Ze stelt ook dat ze fier zou zijn om Fillon te vergezellen indien hij president zou worden van de Republiek.