Voorlopig akkoord tussen IMF en Oekraïne kan leiden tot uitbetaling nieuwe schijf noodhulp

5/03/17 - 01u30

Het Internationaal Monetair Fonds heeft een voorlopig akkoord bereikt met Oekraïne in het kader van het reddingsplan van 17,5 miljard dollar dat in 2015 werd goedgekeurd. Het akkoord opent mogelijk de deur om aan het land, dat lijdt onder golven van geweld en een ernstige economische crisis, een nieuwe schijf noodhulp toe te kennen.

"Het IMF heeft een akkoord bereikt met de Oekraïense autoriteiten over een update van het memorandum rond het economisch en financieel beleid", aldus Ron van Rooden, het hoofd van de Oekraïense missie van het IMF, in een persbericht.



Daardoor wordt het pad geëffend voor de uitbetaling van de vierde schijf noodhulp later deze maand. De uitbetalingen binnen het programma van 17,5 miljard werden de afgelopen twee jaar verschillende keren uitgesteld vanwege de trage vooruitgang rond de opgelegde hervormingen.



Begroting

Voor de nieuwe schijf noodhulp moest Oekraïne onder meer een begroting goedkeuren die coherent is aan de doelstellingen van het hulpprogramma en hervormingen doorvoeren in het bankensysteem. In december nationaliseerde het Oost-Europese land nog zijn grootste bank. De Oekraïense autoriteiten zullen de pensioenleeftijd niet moeten optrekken voor het verkrijgen van vers geld, zoals het IMF eerder had geëist.



Oekraïne heeft tot nu toe 7,3 miljard dollar ontvangen van de 17,5 miljard noodhulp.