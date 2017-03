Spaanse politie neemt 2,4 ton cocaïne van Colombiaans kartel in beslag

Door: redactie

4/03/17

De Spaanse politie heeft bekendgemaakt dat ze een Colombiaans netwerk van drughandelaars heeft opgerold. Er werden 24 mensen gearresteerd en er is 2,4 ton cocaïne in beslag genomen.

De drugshandelaars waren verbonden aan het kartel van Cùcuta. Ze wilden een nieuwe trafiek opzetten via Spanje, aldus politieman Ricardo Toro.



De drugsvangst is een van de belangrijkste van de afgelopen jaren in Spanje. De meerderheid van de opgepakte lieden was van Colombiaanse nationaliteit. Het was de bedoeling de drugs doorheen heel Europa aan de man te brengen met wagens met een dubbele bodem.