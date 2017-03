François Fillon krijgt opnieuw speurders over de vloer

Door: redactie

4/03/17

De belaagde Franse centrumrechtse presidentskandidaat François Fillon, vandaag op een verkiezingsmeeting in Aubervilliers. © afp.

Frankrijk Er is opnieuw een huiszoeking verricht bij de belaagde Franse centrumrechtse presidentskandidaat François Fillon. Zo heeft de krant Le Parisien vandaag gemeld.

De Centrale Dienst voor Bestrijding van Corruptie en Financiële en Fiscale Misdrijven (OCLCIFF) doorzocht gisteren het kasteel van Beaucé nabij Sablé-sur-Sarthe, dat eigendom is van het echtpaar Fillon. Het ging er volgens de krant om de exacte waarde te bepalen van het vastgoedpatrimonium van de presidentskandidaat en die te vergelijken met zijn declaraties bij de Hoge Autoriteit voor Transparantie bij de Overheid.



Donderdag hadden ambtenaren van dezelfde dienst de woning in Parijs van het echtpaar Fillon doorzocht.



De vroegere premier wordt ervan verdacht zijn echtgenote Penelope en twee van zijn kinderen te hebben laten betalen voor fictief werk in het Franse parlement.