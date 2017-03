Door: redactie

Een uitbraak van cholera heeft in het zuidwesten van Somalië aan minstens 69 mensen het leven gekost. De slachtoffers zijn voornamelijk kinderen en oudere mensen in dorpen rond de stad Baidoa.

Volgens het hoofd van de plaatselijke humanitaire dienst, Abdullahi Omar Roble, krijgen nog eens zeventig mensen behandeling in een ziekenhuis. Oorzaak van de uitbraak is gebrek aan water in het door droogte geplaagde land. Er zijn onvoldoende geneesmiddelen om alle getroffenen te verzorgen.