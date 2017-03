Jihadi's veroveren olieveld in Libië

Door: redactie

4/03/17 - 16u15 Bron: AFP

Archiefbeeld van en installatie in de zogenaamde olie-halve maan. © afp.

Islamistische groepen hebben een belangrijk olieveld in het noordoosten van Libië veroverd. Dat zegt een militaire verantwoordelijke.

De Brigades voor de Verdediging van Benghazi "zijn genaderd tot de belangrijkste luchthaven van Ras Lanouf", zei kolonel Ahmad al-Mismari, woordvoerder van het Nationale Libische Leger, de troepen die de niet-erkende autoriteiten in het oosten van Libië trouw zijn.



"De aanvallers waren uitgerust met moderne tanks en een radar om onze luchtmacht te neutraliseren", zei Mismari, woordvoerder van de troepen die onder bevel staan van de omstreden veldmaarschalk Khalifa Haftar. "Maar de strijd gaat door" en "de situatie in het gebied van de olie-halve maan blijft onder (onze) controle".



De troepen van Haftar namen de controle over in september van de vier belangrijkste olievelden van het land, Zoueitina, Brega, Ras Lanouf et al-Sedra, die goed zijn voor het grootste deel van de Libische olie-export.



De regering van nationale eenheid in Tripoli, waarvan maarschalk Haftar de autoriteit betwist, zegt in een persbericht "geen link te hebben met de militaire escalatie in de olie-halve maan".



Na de val in 2011 van Moammar Khadafi, die Libië 42 jaar met ijzeren hand leidde, viel het land uiteen door rivaliteiten tussen milities, maar ook tussen tientallen stammen, de belangrijkste bestanddelen van de samenleving.