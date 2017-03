Politie dacht dat seriemoordenaar hen te pakken had gekregen, maar vermiste zussen zijn na 36 jaar terecht

Koen Van De Sype

4/03/17 - 11u48 Bron: Toronto Star, Calgary Sun, Daily Mail, CTV News

De zussen op een foto uit de jaren tachtig. © Lethbridge Police Service.

De Canadese politie is erin geslaagd om een 36 jaar oude verdwijningszaak op te lossen na een sterk staaltje speurwerk. Zussen Anna (nu 67) en Kym (nu 53) Hakze verdwenen spoorloos in 1981 en even dacht de politie dat ze het slachtoffer waren geworden van een illustere seriemoordenaar. Maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn: ze waren levend en wel, in de Verenigde Staten.

Anna was vervreemd geraakt van haar familie begin jaren tachtig. Ze had een slechte relatie met haar moeder en toen haar vader - die in een koolmijn werkte - in 1981 overleed, verdween ze. En ze nam haar onafscheidelijke jonge zusje met zich mee. Hun drie broers bleven achter in Lethbridge.



Privédetectives

De vrouwen hadden nog enkele keren contact met hun familie, maar vielen daarna helemaal van de radar. Ze werden als vermist opgegeven door hun moeder in 2003 en de familie huurde privédetectives in om naar hen op zoek te gaan. Maar zonder resultaat. Lees ook Bloedsporen in wagen van zoon vermist Frans gezin

Meisjes postten dit beeld op Snapchat. Nu zijn ze dood. Staat hun moordenaar op foto?

Ziekenhuis vindt lijk van patiënt die al meer dan een week vermist was

Seriemoordenaar Robert Pickton. © afp. De politie vreesde op zeker moment dat ze het slachtoffer waren geworden van seriemoordenaar Robert Pickton. Die doodde in het midden van de jaren negentig verscheidene vrouwen en begroef hen op zijn boerderij in Port Coquitlam. Maar DNA-onderzoek kon geen match vinden met het DNA van de verdwenen vrouwen.



Vingerafdrukken

Hun vingerafdrukken werden ook doorgegeven aan de politie in de Verenigde Staten en de recherche deed verscheidene oproepen aan de vrouwen om zich te melden, onder meer via Facebook, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. "We begrijpen dat jullie misschien zijn weggelopen van huis omdat het niet meer ging, maar geef ons gewoon een teken van leven dat we weten dat jullie in orde zijn", klonk het. "We zullen jullie nieuwe identiteit en woonplaats niet vrijgeven en jullie verder met rust laten." (lees hieronder verder) Speurders zoeken in 2003 naar menselijke resten op de boerderij van Robert Pickton. © ap.