Is dit de pakjesdienst van de toekomst?

Door: redactie

4/03/17 - 11u31 Bron: vtmnieuws.be

video

Krijgen we onze pakjes in de grote Belgische steden straks geleverd door een koerier met een grote bakfiets? Wel als het van pakjesbezorger DHL afhangt. Het bedrijf experimenteert in de Nederlandse stad Utrecht en het Duitse Frankfurt met een nieuw bezorgsysteem, dat ze de 'Cityhub' genoemd hebben. Het concept is eenvoudig: de grote containers, die elk 125 kilogram kunnen vervoeren, worden op aanhangwagens geleverd in een verdeelcentrum aan de rand van de stad. Daar worden ze overgeladen op speciaal ontworpen fietsen, die elk één container kunnen dragen. Fietskoeriers brengen de pakjes dan bij hun bestemmeling. Het systeem heeft een paar grote voordelen, zegt DHL. Zo zou het bedrijf in elke stad twee klassieke bestelwagens van de weg kunnen houden. "Dat lijkt weinig", zegt Tobias Wider, "maar het verschil is significant: het kan onze ecologische voetafdruk verminderen met zestien ton per jaar als je alle afstanden in rekening brengt." Een fietskoerier zou in een drukke stad bovendien ook twee keer zoveel stops kunnen doen als een klassieke bestelwagen, denkt DHL. En het is ook nog eens gezonder voor de koeriers, al zit er ook wel elektrische aandrijving in de fietsen.