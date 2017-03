Jordanië executeert 15 gevangenen voor terrorisme

Door: redactie

4/03/17 - 09u44 Bron: Belga

© thinkstock.

Jordanië heeft 15 voor terrorisme veroordeelde gevangenen geëxecuteerd. Dat berichten staatsmedia, die regeringswoordvoerder Mohammed Momani citeren.

De executies gebeurden in de gevangenis van Swaqa in de loop van de ochtend, zegt het officiële nieuwsagentschap Petra. De groep zou deel geweest zijn van de "terreurcel van Irbid", die verscheidene aanslagen pleegde in Jordanië.

Jordanië maakt deel uit van de door de Verenigde Staten geleide coalitie tegen Islamitische Staat, die luchtaanvallen uitvoert tegen de extremistische groep. In het algemeen is Jordanië een stabiel land, maar het wordt omgeven door onrustige landen als Irak en Syrië, zegt het Duitse nieuwsagentschap dpa.



Amnesty

Eind 2014 kwam er na meer dan acht jaar een eind aan een (de facto) moratorium op de doodstraf in Jordanië, dat op dat vlak een voortrekkersrol speelde in de regio. Er vonden toen veertien executies plaats. Volgens Amnesty International waren er vorig jaar geen executies.



Critici

Amnesty klaagt in haar jongste jaarrapport wel aan dat Jordanië critici vervolgt en opsluit op basis van antiterreurwetten, gedetineerden foltert en mishandelt en verdachten een oneerlijk proces geeft.