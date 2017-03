Washington voert aanvallen op Al Qaida in Jemen op

Door: redactie

4/03/17 - 08u33 Bron: Belga

© reuters.

Het Amerikaanse leger voert zijn offensief tegen de tak van terreurnetwerk Al Qaida in Jemen op. In de afgelopen twee nachten hebben drones en gevechtsvliegtuigen meer dan 30 aanvallen uitgevoerd op de terreurorganisatie. Dat zegt Pentagon-woordvoerder Jeff Davis in Washington.

Al Qaida op het Arabische schiereiland (Aqpa) is net zo verontrustend als terreurmilitie Islamitische Staat (IS), aldus Davis. "Aqpa is de organisatie die meer Amerikaans bloed aan de handen heeft kleven. De groep heeft aangetoond heel succesvol te zijn in het plannen en uitvoeren van aanslagen op Amerikanen", klinkt het.



Aqpa maakt gebruik van de chaos in Jemen, waar een burgeroorlog woedt tussen aanhangers van de regering en sjiitische Houthi-rebellen. De terroristen veroverden vooral gebied in het zuiden en wonnen er aan invloed. Volgens een vertegenwoordiger van de Amerikaanse overheid telt de organisatie een duizendtal strijders. Lees ook "Trump heeft het mis: Amerikaanse operatie in Jemen leverde geen vitale inlichtingen op"

