Het leek erop dat de kanker terug was, maar dan kreeg Sarah de verrassing van haar leven

Toen de dokters op scans een schaduw zagen vlakbij haar ruggengraat, vreesden ze meteen het ergste. Sarah Pickles (35) had twee jaar eerder borstkanker overwonnen en de zeurende pijn die ze in haar rug voelde, voorspelde dan ook niet veel goeds. Ze kreeg echter heel ander nieuws.

Het lichaam van Sarah had dan ook flink wat moeten doorstaan tijdens haar strijd tegen de kanker in haar borst. Er waren maar liefst zeven tumoren gevonden. Een revolutionaire chemobehandeling in het Christieziekenhuis in het Britse Manchester slaagde er echter in om ze op te ruimen. Omdat borstkanker in haar familie zit, besloot ze meteen ook een dubbele borstamputatie te ondergaan. Iets wat ze eerder ook al overwogen had.



Nadat ze kankervrij was verklaard, startte de lerares uit Cheshire samen met haar man Dave (42) een ivf-behandeling. Want hoe klein de kans ook was, ze wilden graag een broertje of een zusje voor hun dochter Lillie (7). Maar veel hoop hadden ze niet.



En toen doken de rugklachten op. Doodsbang dat de kanker terug was, liet ze een scan maken in het ziekenhuis en daar was iets donkers op te zien vlakbij haar ruggengraat. Maar voor ze meer foto's zouden nemen, besloten de dokters haar een zwangerschapstest te laten ondergaan. Want hoe klein de kans ook was, ze wilden een zwangerschap uitsluiten, voor ze schadelijke foto's gingen nemen. En de test bleek positief. Haar baby zal - als alles goed gaat - in juni worden geboren. (lees hieronder verder)