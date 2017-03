Eerste joint venture tussen Mexicaans staatsoliebedrijf Pemex en privébedrijf

Door: redactie

4/03/17 - 03u39 Bron: Belga

Andrew Mackenzie en Jose Antonio Gonzalez Anaya © reuters.

Het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex heeft zijn eerste joint venture gesloten met een privébedrijf sinds de liberalisering van de Mexicaanse energiemarkt. De gelukkige is het Australisch-Britse bedrijf Billiton, dat gisteren aankondigde samen te zullen werken met Pemex om het olieveld Trion in de Golf van Mexico te exploreren.

"Het akkoord betekent het begin van een nieuw tijdperk voor Pemex en maakt een einde aan het oude model dat zoveel grenzen stelde voor ons", aldus minister van Energie Pedro Joaquin Coldwell bij de ondertekening van het contract.



Het Trion-olieveld voor de kust van de Mexicaanse staat Tamaulipas bevat een reserve van naar schatting meer dan 458 miljoen vaten olie op een diepte van 2.570 meter. Pemex en BHP willen er boren naar olie en gas, en volgens een functionaris binnen het bedrijf kunnen die boringen nog dit jaar plaatsvinden, schrijft persagentschap Reuters.



Het contract tussen beide bedrijven geldt voor een periode van meer dan 35 jaar en kan met 15 jaar verlengd worden. Volgens Reuters moet het Trion-project in totaal ongeveer 11 miljard dollar (10,4 miljard euro) aan investeringen aantrekken. Pemex zal al zeker de komende drie jaar geen financiële bijdrage moeten leveren aan het project, klinkt het nog.



BHP Billiton werd eind december vorig jaar gekozen uit verschillende kandidaten, tijdens een veiling die werd georganiseerd door de Mexicaanse olieregulator. Het partnerschap is het resultaat van de recente liberalisering van de voorheen strikt gereguleerde Mexicaanse energiemarkt, waardoor het land kan profiteren van vers geld en expertise vanuit het buitenland. Die liberalisering maakte een einde aan het monopolie van het staatsoliebedrijf, dat er volgens bronnen binnen de energiesector in de afgelopen decennia niet in is geslaagd om te investeren in technologie en knowhow.