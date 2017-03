Cuba kan vraag naar sigaren niet meer bijhouden

LDL

Een arbeider legt zijn sigaren netjes volgens kleur op het XIX Habano Festival in Havana © epa.

Cuba heeft het moeilijk om aan de vraag naar bepaalde luxesigaren te voldoen. Dit heeft alles te maken met een slechte tabaksoogst én een stijgende vraag. Dat vertelden specialisten uit de industrie aan Reuters tijdens het jaarlijkse sigarenfestival in de hoofdstad Havana.

Weerfenomeen El Niño zorgde voor zowel overvloedige regenval als grote droogtes die de delicate tabaksplanten kapotmaakten. En zonder kwaliteitstabak uiteraard ook geen luxueuze sigaren. Tabak is trouwens na ruwe rietsuiker en petroleum het op twee na belangrijkste exportproduct van het Caraïbische eiland.



"De kwaliteit was vroeger beter," zegt Mavelys Linares. "De structuur is gewoon anders nu." Linares is één van de vele mensen die in Piñar del Rio, de provincie waar tabak centraal staat, in de industrie werken. Gedurende acht uur per dag bestaat haar job er uit om verkreukelde tabaksbladeren weer plat te strijken nadat ze zes maanden werden gedroogd en gerijpt.



"Het weer is de schuldige. Er zijn goede en slechte jaren," zegt de 43-jarige, wiens man trouwens eigenaar is van een plantage.



Cohiba

Specialisten zeggen dat Cuba de vraag naar de grootste sigarenmerken niet kan bijhouden als gevolg van een slechte oogst. Allemaal waren ze de afgelopen week aanwezig op het Habanos Festival.



"De productie van Cohiba Behikes vanwege verschillende slechte oogsten," zegt David Savona, de hoofdredacteur van Cigar Aficionado, het magazine dat die sigaar in 2010 nog tot sigaar van het jaar uitriep. "En er lijken ook minder grote, dikke sigaren verkrijgbaar te zijn. De Cohiba Esplendidos bijvoorbeeld. Logisch, want voor grote sigaren heb je een groot blad nodig."



Geen klachten over kwaliteit

Maar zowel Savona als andere kenners zeggen dat een beperkt aanbod niet noodzakelijk een slechte zaak is. "Als je niet de juiste tabak hebt om een Cohiba te maken, dan maak je hem niet. En dat heeft Cuba goed begrepen," zegt Christoph Puszkar, die sigaren importeert in Duitsland, Oostenrijk en Polen. "We controleren twintig tot dertig procent van alle goederen die we invoeren en we hebben absoluut geen klachten over de kwaliteit van de sigaren."



Toerisme en nieuwe markten

De reden van de slechte verhouding tussen vraag en aanbod is tweeledig. Enerzijds zijn er de nieuwe markten die worden aangeboord in het buitenland, anderzijds is er de stijging van het toerisme in eigen land. De verkoop van sigaren steeg met zo'n vijf procent tot zo'n 445 miljoen dollar (ongeveer 420 miljoen euro).



Het aantal toeristen die het eiland vorig jaar bezochten steeg ook met 13 procent, mede dankzij de minder strenge regels voor Amerikaanse burgers.

Daarnaast werd ook de beperking op het aantal sigaren dat Amerikanen vanuit Cuba mogen meebrengen, afgeschaft. Daardoor steeg de vraag uiteraard nog meer.



Hoop

Maar er is hoop op een betere oogst dit jaar en dat zou toch al een eerste stap in de richting van een groter aanbod moeten betekenen.



"Maar je moet natuurlijk wel eerst de tabak laten drogen en rijpen voor je er mee aan de slag kan," zegt Puszkar. "Ik verwacht tegen het begin van het derde kwartaal van dit jaar toch een iets groter aanbod."