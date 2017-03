Moedig en ontroerend: 95-jarige opa komt uit de kast

Door: redactie

3/03/17 - 20u36 Bron: Huffington Post

© YouTube.

video De populaire YouTuber Davey Wavey heeft een ontroerende video op zijn kanaal gepost waarin hij spreekt met Roman, een 95-jarige man die recent heeft beslist om zich te outen als homo. Roman heeft 90 jaar gewacht om zich te outen, maar is zijn geloof in de betekenis van ware liefde nooit verloren.

Wavey kwam in contact met Roman via diens kleinzoon Brandon Gross, die momenteel werkt aan een verhaal over zijn opa met de titel 'On My Way Out'.



Roman is al 67 jaar getrouwd, heeft twee kinderen, vijf kleinkinderen en een achterkleinkind. Op 95-jarige leeftijd maakte hij de grote beslissing om zich aan zijn familie te outen. Dan man weet al sinds zijn vijfde dat hij homoseksueel is. "Er waren dingen over mij waarvan ik wilde dat de wereld ze zou weten," vertelt hij.



"Ik vertelde hen dat ik geboren ben en dat ik mijn hele leven homo was. Ik vertelde hen de hele tragedie van mijn leven en toen begrepen ze wat mij overkomen was," aldus Roman. "Kan je het je voorstellen, 90 jaar in de kast zitten?" vraagt hij aan Wavey.



Ondanks zijn hoge leeftijd hoopt Roman nog een mannelijke levenspartner tegen te komen. Wanneer Wavey vraagt op wat voor type hij valt, geeft Roman een hartverwarmend antwoord: "Het maakt me niet uit hoe hij eruitziet," zegt hij. "Ik kijk niet naar het gezicht, ik kijk naar het hart. Iemand om tegen te leunen... iemand die het hart voelt kloppen. En niemand kan dat doen tenzij je van hem houdt. Ik zal er heel eerlijk over zijn. Ik heb geen mentale of fysieke connecties nodig, maar ik wil het. Ik wil gaan slapen en iemand dicht bij me hebben. Alleen maar om zeker te zijn dat er iemand [om me] geeft."



"Ik denk dat er veel te leren valt uit deze video",zegt Wavey aan The Huffington Post. "Het biedt een soort van inzicht in de geschiedenis van hoe ver we gekomen ze zijn en de dingen waar deze man mee geworsteld moet hebben. Er is dankbaarheid voor de LGBT-mensen die protesteerden en bloedden en zweetten zodat de wereld van vandaag er anders uitziet - en zodat minder mensen zich vandaag gedwongen voelen om in de schaduw of in de kast te blijven. Maar er is ook de ruwe menselijkheid. Of je nu gay bent of niet, het verhaal van Roman beroert de gemoederen van ons allemaal. In een tijd waarin de wereld vaak verdeeld aanvoelt, is het goed om herinnerd te worden aan onze gemeenschappelijke menselijkheid."