Sindhutai, de moeder van 1.400 kinderen: "Om hen allemaal eten te geven blijf ik bedelen"

Sven Van Malderen

3/03/17 - 20u42 Bron: TheBetterIndia.com/Barcroft

© Kos.

Sindhutai Sapkal is niet zomaar een naam, in India en verre omstreken is ze uitgegroeid tot een heus begrip. Haar moeilijke jeugd zette haar ertoe aan om achtergelaten kinderen te adopteren. En haar goed hart, dat kent duidelijk geen limieten. Intussen heeft de bijna zeventigjarige vrouw al meer dan 1.400 kansarme jongens en meisjes uit de nood geholpen én grootgebracht. Ze staat aan het hoofd van vijf weeshuizen: twee voor jongens, twee voor meisjes en eentje voor koeien. Haar bijnaam -moeder van de wezen- heeft ze dan ook niet gestolen.

"Ik ben er voor al diegenen die niemand hebben." De quote uit het filmpje hieronder mag gerust haar lijfspreuk genoemd worden. Sindhutai weet ook maar al te goed waarover ze praat, want als kind was ze zelf ongewenst. Ze werd vroeger 'Chindhi' genoemd, oftewel 'kapot kledingstuk'.



Haar vader liet haar nog wel studeren in het dorp Pimpri Meghe, maar op haar tiende kwam daar bruusk een eind aan: ze moest en ze zou meteen trouwen met een dertigjarige man. "Ik kreeg altijd te horen dat er maar twee grote gebeurtenissen in een vrouwenleven zijn: het huwelijk en de dood. Je moet niet vragen wat er door me heenging toen ik in processie naar het huis van mijn toekomstige echtgenoot gebracht werd."

Bevallen in koeienstal

Sindhutai kreeg vaak slaag en op haar twintigste werd ze uit het huis gezet: ze was toen welgeteld negen maanden zwanger. Nog diezelfde dag beviel ze in een koeienstal en stapte ze enkele kilometers naar het huis van haar moeder, maar die wilde haar geen onderdak meer geven.



"Ik heb de navelstreng toen zelf doorgesneden met een scherpe steen die op de grond lag", herinnert Sindhutai zich. Ze dacht even aan zelfmoord, maar in plaats daarvan begon ze in treinwagons te bedelen voor eten.

Advocaat of dokter

Zo groeide het besef dat er nog veel meer kinderen in de steek gelaten werden door hun ouders. Ze voelde hun pijn en besliste om er zelf iets aan te doen: elke eenzame jongere die ze tegenkwam, zou ze sindsdien onder haar vleugels nemen.



Inmiddels heeft ze zich zo ontfermd over meer dan 1.400 kinderen. Ze hielp hen verder in het leven door hen te laten studeren en te laten trouwen. Ze beschouwt hen stuk voor stuk als haar eigen kroost, sommigen zijn nu zelfs advocaat, dokter of ingenieur geworden. Maar allemaal spreken ze haar nog aan als 'mai' (mama). En ouder dan 18 jaar of niet, ze blijven even welkom in haar huis. © Barcroft.

"Ik dank God omdat Hij me geen ouders gegeven heeft"

"Ik dank God soms omdat Hij me geen ouders gegeven heeft, anders had ik de kans niet gekregen om met zo veel broers en zussen op te groeien", aldus Vinay Sindhutai Sapkal (26). De man was slechts anderhalve maand oud toen hij achtergelaten werd aan een treinstation. Sindhutai ving hem op. "Op 1 december ben ik in het huwelijksbootje gestapt dankzij haar. Zonder 'mai' zou ik hier nu niet zitten. Ze heeft ons bij elkaar gehouden als bloemblaadjes. Ze heeft mij, net als duizenden anderen, met zo veel zorg en liefde grootgebracht.



De teller staat intussen op 282 schoonzonen, 49 schoondochters, meer dan duizend kleinkinderen én 175 koeien. Tot op de dag van vandaag vecht Sindhutai om genoeg eten op tafel te krijgen. Haar toespraken voor een groot publiek helpen haar daarbij. "Gelukkig heeft God me goede communicatievaardigheden gegeven. Ik kan naar mensen toegaan en hen inspireren. Door de honger moest ik praten en had ik toch een klein inkomen. Nu geef ik speeches en met dat geld zorg ik voor mijn kinderen." Vinay Sindhutai Sapkal is dolgelukkig dat hij bij Sindhutai mocht opgroeien. © Barcroft.

500 prijzen

Na talloze jaren keerde zelfs haar echtgenoot op zijn blote knieën bij haar terug. Hij verontschuldigde zich voor zijn boertig gedrag, zij vergaf en omarmde hem als haar 'oudste kind'. Want enkel op die manier kan ze liefde geven.



Voor haar enorme moed en medeleven heeft Sindhutai al meer dan vijfhonderd prijzen gewonnen. De geldbedragen die ermee gemoeid waren, gingen integraal naar de bouw van huizen voor haar kinderen. Een missie waar nooit een eind zal aan komen, maar ze blijft vechten tot de laatste morzel om haar droom waar te maken.



Sindhutai heeft zelf vier kinderen op de wereld gezet. De toekomst is verzekerd, want een van haar dochters staat nu al tien jaar aan het hoofd van een van de weeshuizen. De opvolging is verzekerd. © Barcroft.