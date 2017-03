Belgische skiër maakt dodelijke val in Val Thorens

Door: redactie

Frankrijk Op het snowpark van het skistation van Val Thorens in de Franse Alpen is een Belgische skiër omgekomen, zo is vrijdag bij de hulpdiensten vernomen. Bij een val had de man van rond de 40 zijn nekwerkwervels gebroken.