Resten van 800-tal baby's en peuters gevonden in voormalig tehuis voor ongehuwde moeders

Door: redactie

3/03/17 - 22u02 Bron: DPA, The Guardian

Het tehuis in Tuam werd van 1925 tot 1961 door de katholieke kerk beheerd. © epa.

IERLAND Speurders hebben in een voormalig opvangtehuis voor ongehuwde moeders in Ierland massagraven met kinderlijkjes ontdekt. Een onderzoeksommissie in Dublin deelde mee dat in ondergrondse kamers in het West-Ierse Tuam "aanzienlijke hoeveelheden" menselijke resten zijn gevonden. Enkele lijken werden onderzocht. Daaruit bleek dat het om ging om kinderen tussen 35 weken en drie jaar oud.

Volgens de commissie gaat het naar schatting om de resten van een achthonderdtal baby's en peuters. Die werden aangetroffen in een ondergrondse structuur bestaande uit twintig verschillende kamers. De meeste doden werden vermoedelijk begraven in de jaren vijftig.



Het tehuis in Tuam werd van 1925 tot 1961 gerund door de Bon Secours Sisters, een katholieke nonnenorde, en ving ongehuwde zwangere vrouwen op die er kwamen bevallen. De vrouwen werden nadien van hun kinderen gescheiden. De kinderen werden elders in het tehuis opgevoed door nonnen tot ze geadopteerd konden worden. Het tehuis bood ook onderdak aan weeskinderen en ongehuwde moeders en hun kinderen.



De ontdekking bevestigt de bestaande vermoedens dat de meerderheid van de kinderen die in het tehuis stierven, in anonieme graven op het domein begraven werden. Dat was een algemene praktijk in dergelijke katholieke instellingen.



"De commissie is verbijsterd door deze ontdekking en onderzoekt verder wie verantwoordelijk is voor het dumpen van dergelijke menselijke resten", klinkt het in een mededeling.



De Ierse regering richtte de commissie op nadat Catherine Corless, een lokale historica uit Tuam ontdekte dat er voor 794 kinderen aktes van overlijden waren, maar dat er van slechts twee kinderen begrafenisgegevens waren. "Alles wees erop dat dit domein een massagraf was," vertelde Corless eerder al aan The Guardian. Ze herinnert zich hoe jongetjes die er speelden vertelden dat ze een stapel botten hadden gezien in een ondergrondse kamer midden jaren 1970.