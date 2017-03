"Ze weet nog niet dat haar vriendinnen dood zijn": meisje (16) vecht voor leven na crash met Porsche

Koen Van De Sype

Kendall Murray. © YouCaring.

Een tiener die drie weken geleden met twee vriendinnen betrokken raakte bij een auto-ongeval, vecht nog altijd voor haar leven. Kendall Murray (16) zat als passagier in een Porsche Macan, toen die met veel te hoge snelheid van de weg ging. Bestuurster Lilly Davies (16) en Samantha Sacks (16) overleefden het niet. "Kendall weet nog niet dat haar vriendinnen dood zijn", aldus haar mama Teri.

Het had niet veel gescheeld of Kendall was er ook niet meer geweest. Ze kon maar net op tijd uit de brandende wagen gered worden, toen die op 10 februari met een te hoge snelheid van de weg was gegaan en tegen een boom was geknald in Plano, Texas. Enkele seconden later ontplofte de Porsche. Kendall liep wel een gebroken bekken, gebroken armen en derdegraadsbrandwonden over een derde van haar lichaam op. Vooruitgang Ze ligt nu op de afdeling intensieve zorgen van het brandwondencentrum van het Medical City Plano. Sinds de crash maakte ze al een beetje vooruitgang: ze werd al van de ventilator gehaald die haar hielp met ademen en dokters gaan nu ook de medicatie afbouwen om te zien in welke mate ze hersenschade opliep bij de crash. Ze leek ook al een paar keer bij bewustzijn en kneep al in de hand van haar moeder, die niet van haar zijde wijkt. (lees verder onder de foto)

De vrouw zamelt via het internet ook geld in voor de behandeling van haar dochter. Dat bracht al bijna 30.000 euro op. "Ze heeft nog een lange weg te gaan", zegt ze. "Het personeel in het ziekenhuis heeft al gezegd dat het geen sprint is, maar een marathon. Als ze eenmaal wakker is en goed bij bewustzijn, wordt het nog een moeilijk gesprek om haar te vertellen dat haar volleybalvriendinnen gestorven en begraven zijn. De steun die we van overal krijgen, is wel een hart onder de riem."



Vakantie

Het waren vrienden die achter de meisjes aan reden en alles zagen gebeuren die Kendall nog net op tijd uit de wagen konden halen. Het meisje zat op de achterbank. "Normaal zouden we in de krokusvakantie op vakantie gaan naar Florida", aldus mama Teri. "Samantha zou meegaan. In de plaats waak ik nu aan haar ziekbed, waar Kendall voor haar leven vecht. Wie had dat kunnen denken."