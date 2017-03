Bloedsporen in wagen van zoon vermist Frans gezin

Door: redactie

3/03/17 - 12u53 Bron: Belga

In de koffer van de Peugeot 308 van de zoon van het Franse gezin Troadec dat sinds 16 februari wordt vermist, hebben de speurders bloedsporen aangetroffen. Dat heeft BFMTV gemeld. De politie voert ook opnieuw een huiszoeking uit in de woning van het gezin in de gemeente Orvault in het departement Loire-Atlantique. Dat schrijft de regionale krant Ouest-France.