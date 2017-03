Meisje (13) wordt jarenlang verkracht door minstens zeven mannen. Hele stad kijkt weg

© thinkstock.

Italië Jarenlang wordt een leerlinge in een stad in Zuid-Italië door meerdere mannen verkracht. De inwoners negeren het misbruik uit angst voor de maffia. Pas recent werden de verkrachtingen aan de kaak gesteld en in het hele land bekend. Maar ook nu nog blijft de stad zwijgen, stelt een reportageploeg van de Duitse zender ARD ter plaatse vast. Alles voor de omerta.

De verkrachtingen die al die tijd hebben kunnen plaatsvinden in Melito di Porto Salvo met medeweten van de zowat 12.000 inwoners, hebben een schokgolf van verontwaardiging door Italië gestuurd. Burgemeester Giuseppe Meduri verdedigt zijn stad. "Indien iedereen daarvan op de hoogte was, dan moeten we vaststellen dat de staat heeft gefaald. Maar het klopt niet, het is ondenkbaar en onvoorstelbaar dat iedereen hiervan zou geweten hebben", zegt hij. Wat is er eigenlijk gebeurd? Het meisje is 13 jaar oud wanneer haar eerste liefdesrelatie met een jongeman uit de stad ten einde loopt. Jaloezie zou in het spel geweest zijn. Vervolgens is haar ex-vriend met zijn kompanen het meisje beginnen aanranden. Onder de daders: de zoon van een maffiabaas en de broer van een politieagent. Lijdensweg Voor het slachtoffer begint een jarenlange lijdensweg. Meermaals per week wordt ze verkracht, telkens op andere plaatsen in de stad. De verkrachtingen vinden in auto's en huizen plaats die eigendom zijn van de maffia. Het meisje besluit om alles tegen haar ouders te vertellen. Haar moeder gelooft haar niet. Haar vader raapt al zijn moed bijeen om aan de zoon van de maffiabaas te vragen om zijn dochter met rust te laten. Tevergeefs.

In de zomer van 2015 durft het meisje het aan om haar beproevingen te beschrijven in een opstel voor school. De lerares die de opdracht had gegeven, beslist om in te grijpen. Ze verwittigt de ouders van het meisje. Aansluitend gaan ze samen naar de politie.



"Wanneer zo veel personen aan het misbruik deelnemen, op zo veel verschillende plaatsen en tijdstippen, dan kan dit nooit onopgemerkt gebleven zijn", meent ook procureur Calogero Gaetano Paci die sinds september 2015 bezig is met de zaak.



De daders zitten nu in voorarrest terwijl de inwoners nog altijd doen alsof er niets is gebeurd. Wanneer de reportageploeg vragen stelt over de zaak, volgen alleen ontwijkende antwoorden. "Ik heb daar nog niks over gehoord", klinkt het. "Dat kan overal voorvallen, in elk land op aarde."



Onbegrijpelijk

De reacties zijn voor Claudio Cordova, onbegrijpelijk. De lokale journalist die zelf al meermaals bedreigingen van de maffia heeft ontvangen, kent het oord door en door. Maar hij beseft ook dat de angst voor de maffia ontzettend groot is. "De familie Lamonte controleert alles. Het stadsbestuur is geïnfiltreerd door de maffia. Al wie hier een zaak uit de grond wil stampen, wordt afgedreigd.



Volgens Claudio is deze zaak geen alleenstaand geval in Calabrië. "Ook een ander meisje is hier jarenlang het slachtoffer geweest van groepsverkrachtingen door maffiosi", zegt hij. "Ook dat misbruik werd in de doofpot gestopt, onder andere door de pastoor."



Het slachtoffer van de recente zedenzaak woont niet meer in Melito, maar op een geheime locatie in Noord-Italië. De verkrachters riskeren een gevangenisstraf tot 20 jaar. Maar in Melito di Porto Salvo zal er niet veel veranderen. Toch zullen de vele inwoners die weigerden om aan de alarmbel te trekken, verder moeten leven met een slecht geweten.