Meisje met syndroom van Down wordt weervrouw

redactie

3/03/17 - 12u51

De 21-jarige Mélanie gaat vanaf 27 maart aan de slag als weervrouw op enkele Franse zenders. Het begon allemaal met een droom om ooit presentatrice te worden, maar Mélanie ging ervoor en ziet nu die droom werkelijkheid worden.

Omdat ze doodgraag wou presenteren, deed ze een oproep op Facebook. Met de hashtag #melaniepeutlefair probeerde ze zoveel mogelijk likes te verzamelen. Met succes, want haar pagina werd al meer dan 180.000 keer geliket.



Het duurde niet lang voor zenders France 2 en BFMTV het Facebooksucces van Mélanie onder ogen kregen. Ze stuurden al een persbericht uit waarin ze melden dat Mélanie vanaf 27 maart hun vaste weervrouw wordt. "We willen aantonen dat ook mensen met het syndroom van Down hun dromen kunnen verwezenlijken. We kijken ernaar uit om Mélanie te ontmoeten", klinkt het.



"Het raakt me dat mensen mijn droom laten uitkomen", reageert Mélanie op haar Facebookpagina. "Ik kan niet wachten."