Woordvoerder Fillon stapt op

Door: redactie

3/03/17 - 11u43 Bron: Belga

Thierry Solère houdt het voor bekeken als woordvoerder van Frans presidentskandidaat françois Fillon. © afp.

Thierry Solère, de woordvoerder van François Fillon, trekt zich terug uit de campagne voor de Franse presidentsverkiezingen. Dat meldt hij op Twitter. De druk op Fillon om zich terug te trekken uit de Franse presidentsverkiezingen, neemt hiermee verder toe.

Gisteren vond een huiszoeking plaats in de woning van de Franse rechtse presidentskandidaat. Die kwam er op inititiatief van de Ocliff, de dienst voor bestrijding van corruptie en financiële vergrijpen. Er werden meerdere documenten in beslag genomen.



Fillon kondigde woensdagmiddag aan dat hij gedagvaard is om bij een onderzoeksrechter uitleg te komen geven over de zaak rond de vergoedingen die zijn vrouw Penelope en twee van zijn kinderen jarenlang zouden hebben ontvangen voor overheidsjobs die ze nooit uitoefenden. Hij stapt echter niet uit de race naar het Elysée. Sinds die aankondiging zijn al 66 leden van zijn campagneteam opgestapt.