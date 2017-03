Rituele wassingen, bidden op de gang: school verbiedt "provocerende religieuze handelingen"

Door:

Duitsland De directie van een gymnasium in Duitsland verbiedt dat moslimleerlingen nog langer provocerende religieuze handelingen stellen. Meerdere moslimjongeren hadden in de openbare ruimte van de school hun gebedstapijt uitgerold om te bidden en in de toiletten rituele wassingen uitgevoerd.

Leraren worden aangemaand om provocerend gedrag te melden en de namen van de leerlingen in kwestie door te geven aan de schooldirectie van het gymnasium Johannes Rau in Wuppertal (Noordrijn-Westfalen). De desbetreffende mededeling is uitgelekt op Facebook en zorgt voor ophef.



"Tijdens de afgelopen weken is in toenemende mate vastgesteld dat moslimleerlingen zichtbaar zitten te bidden, dat ze rituele wassingen in de toiletten uitvoeren, dat ze hun gebedstapijten uitrollen en bepaalde lichaamshoudingen aannemen. Dat is niet toegelaten", klinkt het in het korte bericht van 16 februari. Leraren moeten hun leerlingen "vriendelijk" op dat verbod wijzen. Am Johannes Rau Gymnasium in Wuppertal ist muslimischen Schüler*innen verboten worden, zu beten. Quelle: https://t.co/N1bK82Ouk0 pic.twitter.com/AhS3VgUDCq — Danny Hollek (@dannytastisch) Thu Mar 02 00:00:00 MET 2017