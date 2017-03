Macedonië in de ban van zware grondwetscrisis

Door: redactie

3/03/17 - 10u22 Bron: Belga

Federica Mogherini (links) en president Gjorge Ivanov © epa.

Macedonië is in een zware grondwetscrisis verzeild geraakt na de weigering van president Djordje Ivanov om aan een parlementaire meerderheid de opdracht te geven om een nieuwe regering te vormen. EU-buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini had Ivanov in een gesprek duidelijk gemaakt dat de EU en de NAVO staan op het respecteren van democratische principes, maar ook dat kon de president niet vermurwen.