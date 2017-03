Bomalarm in Duits stadhuis dat pro-Erdoganmeeting verbood

Door: redactie

Het stadhuis van Gaggenau in het zuidwesten van Duitsland is vanmorgen ontruimd na een bomalarm. Dat heeft de politie meegedeeld. De stad in Baden-Württemberg had een verkiezingsmeeting van de Turkse minister van Justitie Bekir Bozdag verboden.

Bekir Bozdag wilde er gisteravond campagne voeren voor het nakende referendum in Turkije over de versterking van de macht van president Recep Tayyip Erdogan, maar kreeg een nul op het rekest vanwege veiligheidsredenen.



Turkije reageerde 'not amused' op de annulering. Bozdag blies uit protest een ontmoeting met de Duitse justitieminister Heiko Maas in Karlsruhe af. Maas wilde met zijn collega praten over de in Turkije opgesloten journalist Deniz Yücel van de Duitse krant Die Welt.

De Duitse ambassadeur in Turkije werd op het matje geroepen en ook de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu waarschuwde Berlijn nog eens voor "gevolgen". Hij beschuldigde de Duitse regering ervan zich in te spannen voor een overwinning van het 'neen'-kamp bij het referendum. "Ze willen niet dat de Turken campagne voeren in Duitsland. Ze willen niet dat er een sterk Turkije komt", luidde het.