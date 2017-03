Studenten smeren schacht in met pindakaas tijdens ontgroening. Hij blijkt allergisch te zijn

Koen Van De Sype

Een 19-jarige jongen heeft zijn ontgroening bijna niet overleefd. Andrew Seely begon afgelopen herfst aan zijn eerste jaar accountancy op de Amerikaanse Central Michigan University en sloot zich aan bij studentenvereniging Alpha Chi Rho. Tijdens zijn studentendoop werd hij ingesmeerd met pindakaas en daar bleek de jongen een potentieel dodelijke allergie voor te hebben.

De jongen werd naar de ziekenboeg van de universiteit gebracht. "Gelukkig leeft hij nog", aldus nog zijn moeder Theresa. "Ons gezin is er helemaal kapot van. We dachten dat we ons kind naar een veilige school stuurden, maar dat bleek niet het geval te zijn."



Na het incident stopte Andrew zijn opleiding aan de universiteit en ging hij elders les volgen. Waarom hij zo lang niets over zijn doop zei, is niet duidelijk. Zijn moeder denkt dat hij bang was om vrienden kwijt te raken. Zijn ouders hebben in elk geval de nodige instanties op de hoogte gebracht. Ze namen contact op met de universiteit zelf, de politie, een advocaat en lokale nieuwssites. (lees hieronder verder) Andrew met zijn moeder. © Facebook.