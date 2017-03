Uber hervat test met zelfrijdende auto's

Door: redactie

3/03/17 - 04u07 Bron: ANP

Het hoofdkantoor van Uber in San Francisco © ap.

Uber wil de test met zelfrijdende auto's in Californië hervatten. De proefauto's waren in december van de straat gehaald omdat Uber ze niet had geregistreerd bij de staat. Het papierwerk is nu geregeld en daarom wil Uber terugkeren in zijn thuisstaat.