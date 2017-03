Mexicaans bedrijf wil cement voor de muur van Trump leveren

ldl

3/03/17 - 00u08 Bron: CNN NewSource/KPRC

de grens ter hoogte van San Ysidro in Californië (foto januari 2017) © reuters.

Eén van de grootste ondernemingen in Mexico, Cemex, heeft laten weten dat het eventueel de cement wil leveren voor de bouw van de beruchte muur die President Trump wil laten optrekken.

"Als een klant ons een offerte vraagt voor bepaalde bouwmaterialen, gaan we daarop in", liet het bedrijf in een mededeling weten. "Maar dat betekent niet dat Cemex bij het project betrokken is." Als Cemex echter wel zou meewerken aan de bouw van de muur, wordt de belofte van President Trump om Amerikaanse producten te kopen en Amerikanen te werk te stellen ('buy American, hire American') alvast serieus op de proef gesteld.



De Verenigde Staten zijn goed voor 22% van de omzet van het bedrijf en daarmee ook de grootste afzetmarkt. De cement van Cemex wordt momenteel onder meer gebruikt bij de constructie van het hoogste gebouw in San Francisco en een wolkenkrabber in Miami.



Niets concreet

Voorlopig maakten President Trump en zijn kabinet nog geen concrete details bekend over de bouw van de muur. Het bleef voorlopig bij vage mededelingen: 'de bouw zal gauw starten' en 'we liggen flink voor op schema'.



Trump is wél onvermurwbaar wat het kostenplaatje betreft: voor hem is het duidelijk dat Mexico voor de muur moet betalen. De Mexicaanse regering heeft echter al meermaals duidelijk laten verstaan dat het onder geen enkel beding voor de kosten zal opdraaien.



Prijs

Tijdens zijn campagne dreigde Trump er onder meer mee dat hij beperkingen zou opleggen aan Mexicaanse arbeiders in de VS die geld naar hun thuisland sturen, of extra belastingen zou heffen op dat geld. Maar sinds zijn eedaflegging heeft hij daarover verder met geen enkel woord meer gerept.



Het is overigens nog verre van duidelijk hoeveel de muur precies zal kosten.

Persagentschap Reuters liet vorige maand weten dat volgens een intern rapport de kostprijs zou oplopen tot 21 miljard dollar, veel hoger dan het door Trump geschatte bedrag van 12 miljard.