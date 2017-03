Dronken automobilist bekent 25 jaar oude moord

Door: redactie

Een Duitser, die tweemaal tijdens dezelfde nacht werd betrapt op dronkenschap achter stuur, heeft aan de politie spontaan een 25 jaar oude moord op een vrouw bekend. Dat deelt de Duitse politie mee. De 52-jarige man werd meegenomen naar het politiebureau nadat hij de tweede keer in staat van dronkenschap werd tegengehouden in Wolfenbüttel in Nedersaksen, aldus het parket van Bonn.

Hij bekende op het bureau aan de politie dat hij in november 1991 in Bonn een vrouw had vermoord. De man had het 38-jarige slachtoffer in haar woning om het leven gebracht met messteken. De moord was nooit opgehelderd. De vijftiger vertelde aan de speurders dat hij sinds zijn puberjaren "waanbeelden van moord en geweld" had en dat hij soms op stap ging met handboeien en een mes.



Op de dag van de moord had hij de vrouw opgemerkt, drong haar woning binnen en knevelde haar met de handboeien. Toen het slachtoffer begon te gillen, diende hij haar uit schrik om ontdekt te worden enkele messteken toe vooraleer te vluchten, aldus het parket.



De man kon niet uitleggen waarom hij nu tot bekentenissen is overgegaan, 25 jaar na de feiten. De man zit sinds zaterdag in de cel. De politie en het parket bevestigen dat de man de waarheid heeft verteld.