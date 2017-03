Toerisme in de VS kent terugval sinds verkiezing Trump

Door: redactie

2/03/17 - 19u21 Bron: BBC, The Guardian

New York City © afp.

Reizigers vertonen de laatste tijd opmerkelijk minder interesse om naar de Verenigde Staten te trekken. Reisorganisaties zien het aantal boekingen sinds Trumps inauguratie en de invoer van zijn inreisverbod sterk dalen. Al is hij volgens experts niet de enige schuldige.

De New Yorkse autoriteiten verwachten dit jaar 300.000 minder buitenlandse toeristen dan in 2016. Daarvoor wijzen ze met een beschuldigende vinger in de richting van president Trump: zijn retoriek en de invoering van zijn inreisverbod voor inwoners uit zeven moslimlanden jagen potentiële bezoekers volgens hen angst aan.



Reiswebsite Hopper bracht gegevens naar buiten waaruit bleek dat het aantal gezochte vluchten naar de VS wereldwijd met gemiddeld 22 procent was teruggevallen.



De Global Business Travel Association, een wereldwijde reisorganisatie met hoofdzetel in Washington DC, schatte dat de VS 185 miljoen dollar (176 miljoen euro) aan reisboekingen misliep in de week dat Trumps inreisverbod van kracht was.



De website Kayak, die vlucht- en hotelprijzen vergelijkt, maakte deze week bekend dat er vanuit het Verenigd Koninkrijk 32 tot 58 procent minder werd gezocht naar vluchten en hotels voor verschillende Amerikaanse bestemmingen, waaronder Miami, Las Vegas en Los Angeles. De vluchtprijzen zijn voorlopig nog vrij stabiel, maar de terugval laat zich volgens Kayak wel al voelen in de hotelprijzen: in steden als San Francisco, New York en Las Vegas daalden ze met 32 à 39 procent. Lees ook "Disneyland Parijs levert 68 miljard euro op voor Franse economie"

Drievoudige verklaring © ap. Volgens Adam Sacks, CEO van Tourism Economics, een consultancybedrijf voor de toeristische sector, is echter niet alle schuld in de schoenen van de president te schuiven. Hij wijst op een samenspel van drie factoren: enerzijds is er de zwakke wereldeconomie, een sterke Amerikaanse dollar en de "dalende gunstigheid" van de VS in de ogen van de internationale gemeenschap.



"We verwachtten al dat 2017 sowieso een vrij matig jaar zou zijn - met een zeer bescheiden groei, maar dit kon niet op een slechter moment komen. De VS zijn een dure bestemming, we hebben een zwakke wereldeconomie en nu stapelt dat zich op - dat is waarom de impact zo groot is," aldus Sacks.



Zijn firma verwacht dit jaar 6,3 miljoen minder bezoekers, wat zich zal vertalen in een verlies van 10,8 miljard dollar verlies aan inkomsten, inclusief de verliezen die "veroorzaakt zijn door Trump".

"Het zal pijn doen" Santa Monica, Californië. © thinkstock. Henry Harteveldt, analyst bij de Atmosphere Research Group, verwijst naar een enquête die zijn firma enkele weken voor Trumps inreisverbod uitvoerde in vijftien landen over de hele wereld. Zo'n twintig procent van de respondenten gaf daarin aan dat ze door de uitslag van de verkiezingen minder geneigd of zo goed als niet meer geneigd waren om naar de VS te reizen of zelfs hun reisplannen hadden geannuleerd.



"De gebeurtenissen tijdens de presidentsverkiezingen hebben gewoon een erg slechte indruk van de VS gecreëerd in de hoofden van veel mensen," zegt hij.



Hoewel de storm rond Trump de komende maanden misschien wel kan gaan liggen, boeken internationale reizigers hun vakantie voor de lente en de zomermaanden nu, zegt Sacks. "Er staat hier een geweldig negatieve economische impact op stapel. Dat zal resulteren in een opvallende terugval in belastingsinkomsten en zal gevolgen hebben voor de inkomsten van gezinnen en voor de werkloosheid en winst van de sector," gaat hij verder. "Het zal pijn doen".