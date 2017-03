Moeder laat dochter (5) alleen in flat op zevende verdieping. En dan gebeurt dit

Door: redactie

2/03/17 - 19u07 Bron: DPA

© Twitter.

video Een vijfjarig meisje, dat aan een balkon op de zevende verdieping van een gebouw hing, is door de brandweer voor de ogen van tientallen omwonenden en voorbijgangers in veiligheid gebracht. De reddingsactie met een draailadder gebeurde gisteravond omstreeks 22.15 uur in een residentiële wijk van de Oost-Spaanse kuststad Alicante.

De moeder werd intussen wegens kinderverwaarlozing opgepakt. De van haar echtgenoot gescheiden levende vrouw heeft gezegd dat ze het kleintje nadat het was in slaap gevallen alleen in de woning had achter gelaten om haar vriend in de fitness op te halen. Aangenomen wordt dat het kind was wakker geworden en op zoek naar haar moeder op het balkon was beland. Het is nu ondergebracht bij haar biologische vader.