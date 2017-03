Dronken koppel raakt vast in rivierbedding en weigert redding tot fles wijn gevonden is

Koen Van De Sype

2/03/17 - 17u26 Bron: Daily Mail

video Een dronken koppel heeft een reddingsoperatie van maar liefst 45 minuten op gang gebracht nadat het vast kwam te zitten in de rivierbedding van de Truro in Newham, Cornwall. De twee weigerden alle hulp tot ze de fles wijn hadden gevonden die ze even voordien naar beneden hadden laten vallen.

Ook volgens de brandweer wilde het koppel niet meewerken. "Ze waren te dronken", aldus Tom Randle van het brandweerkorps van Truro. "We zijn gelukkig vertrouwd met de modder van de rivier en worden speciaal getraind op situaties waarin mensen vast komen te zitten. Deze keer moesten we gewoon een ladder omlaag laten. Het grootste probleem was dat we hen moesten overtuigen om die beet te nemen. Dat is uiteindelijk toch gelukt."



Ziekenhuis

De twee werden op het droge geholpen, in isolatiefolie gewikkeld en naar het ziekenhuis gebracht. "Bekijk het positief, morgen zullen jullie een mooie huid hebben na jullie modderbad", riep omstander Lee Wright hen nog toe. Hij was een van de mensen die een filmpje maakte van de redding.