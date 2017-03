Toeristen zoeken weg naar Christusstandbeeld in Rio met Google Maps. Een van hen is nog altijd in levensgevaar

Koen Van De Sype

2/03/17 - 16u15 Bron: O Globo, Daily Mail

Vier toeristen hebben een trip naar het bekende standbeeld van Christus de Verlosser in de Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro bijna met hun leven bekocht. Omdat ze de weg niet wisten, gebruikten ze de gps van Google Maps. Maar die leidde hen door een levensgevaarlijke favela.

De Argentijnen waren naar Brazilië gereisd om het jaarlijkse carnaval mee te maken. Maandag hadden ze het idee opgevat om ook de bekende toeristische trekpleister Christus de Verlosser te gaan bekijken. Maar Google Maps hield geen rekening met het gevaar in bepaalde delen van de stad. Drugdealers Gangsters die de wagen van de toeristen aan de ingang van de favela -een van de gevaarlijkste van de stad - opmerkten, namen die onder vuur en verdwenen vervolgens in de kleine straatjes. Vermoedelijk waren het drugdealers. Volgens getuigen ondernamen ze geen enkele poging om hun slachtoffers te beroven. De wagen leek na de schietpartij wel doorzeefd. Bloed Aanvankelijk leek het of ook de man van Natalia - Juan Manoel Dib - geraakt was, omdat hij doordrenkt was in bloed, maar het bleek het bloed van zijn vrouw te zijn.

Het is niet de eerste keer dat er in de favela een incident is met toeristen. In december nog werd de Italiaan Roberto Bardella (52) er doodgeschoten nadat hij er per ongeluk was verzeild met zijn motor. Hij had net het beeld van Christus de Verlosser bezocht en zou op weg geweest zijn naar het strand.