Italiaanse politie rolt nep-Viagra netwerk op

2/03/17 - 16u05 Bron: Belga

Archiefbeeld. © ap.

De Italiaanse politie heeft elf vermoedelijke dealers van een vervalst potentiemiddel opgepakt. Tijdens razzia's in tientallen seksshops over heel het land ontdekten de agenten meer dan 10.000 doosjes met pillen en capsules, die de werkzame stof Sildenafil en Tadalafil bevatten. Dat deelt de politie mee.

De geneesmiddelen worden door dokters als Viagra en Cialis voorgescheven en zijn enkel in apotheken te verkrijgen. In de seksshops werden de in China en India gefabriceerde producten onder andere onder de naam Cobra of Extra Strong verkocht. De politie voerde huiszoekingen uit in 63 seksshops en massagesalons, 28 andere verdachten worden nog verhoord.