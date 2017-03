Minstens acht doden bij ontploffing in Oekraïense mijn

Door: redactie

2/03/17 - 14u11 Bron: Belga

Explosion reported at coal mine in Lviv regionhttps://t.co/m2trKxOLPL pic.twitter.com/NlfaIa0kEy — UNIAN.info (@UnianInfo) 2 maart 2017

Bij de ontploffing van gas in een koolmijn in het westen van Oekraïne zijn minstens acht mijnwerkers om het leven gekomen. Twintig anderen zijn nog vermist, maakte de civiele bescherming in de hoofdstad Kiev bekend. De voorzitter van de Oekraïense mijnwerkersvakbond spreekt zelfs van elf doden.