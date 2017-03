Yahoo!-topvrouw ziet af van bonus na grootschalige computerinbraken

Door: redactie

Yahoo!-toprvouw Marissa Mayer heeft afgezien van haar jaarlijkse bonus na de grote beveiligingsproblemen waardoor 500 miljoen gebruikers getroffen werden. Dat heeft de internetgigant woensdag verklaard. De hacking van Yahoo! in 2014 zorgde bovendien van het ontslag van de juridische directeur van de groep.

"Ik ben de voorzitter van het bedrijf en omdat het incident zich heeft voorgedaan onder mijn verantwoordelijkheid, heb ik geaccepteerd om af te zien van mijn jaarlijkse premie en toekenning van aandelen", aldus Mayer, die sinds 2012 aan het hoofd staat van Yahoo!, in een persbericht. De bonus zal worden verdeeld onder de werknemers van het bedrijf, klinkt het nog. Persagentschap Bloomberg wijst er wel op dat Mayer vorig jaar ook al geen bonus ontving, maar in totaal wel 35 miljoen dollar opstreek.



Ontslag

Uit documenten die zijn overgemaakt aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC, blijkt bovendien dat Ronald Bell, de juridische directeur van Yahoo! woensdag moest met onmiddellijke ingang moest opstappen, zonder ontslagvergoeding.



Slecht beheer

Een onafhankelijke commissie heeft geconcludeerd dat de beveiligingscrisis bij Yahoo! slecht werd beheerd door de leidinggevenden van het bedrijf. Sommigen van hen wisten eind 2016 dat door hacking de accounts van bepaalde gebruikers waren verzwakt, maar de maatregelen die Yahoo! nam -onder meer het contacteren van 26 gebruikers die geviseerd werden- werden als onvoldoende beschouwd. "Hoewel belangrijke extra veiligheidsmaatregelen werden genomen na de incidenten, lijkt het erop dat bepaalde hoge kaderleden de omvang van de hacking en het onderzoek niet hebben begrepen", aldus Yahoo!



Cyberaanvallen

De enorme cyberaanvallen in 2013 en 2014, waardoor respectievelijk 500 miljoen en een miljard gebruikers getroffen werden, heeft ertoe geleid dat de overname van Yahoo! door telecomgigant Verizon vertraging opliep. Vorige week raakte bekend dat de verkoop van de internetactiviteiten aan Verizon door de computerinbraken 350 miljoen dollar minder zal opleveren.



Yahoo! maakte gisteren nog bekend dat zowat 32 miljoen accounts in de afgelopen twee jaar werden gehackt door vervalste cookies. Volgens het bedrijf kunnen sommige van die aanvallen gelinkt worden aan "dezelfde door een staat gesteunde instantie die verantwoordelijk zou zijn voor de aanval van 2014", aldus persagentschap Reuters.