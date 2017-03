Door: redactie

2/03/17 - 01u52 Bron: Belga

Bij een enorme brand in de Braziliaanse sloppenwijk Paraisopolis, in het zuiden van Sao Paulo, zijn minstens vijftig woningen vernield. Dat meldt het nieuwsportaal G1.

De brandweer had verschillende uren nodig om de brand in de op een na grootste favela in Sao Paulo te blussen. Twee mensen raakten lichtgewond.



In de sloppenwijken in Sao Paulo zijn sinds het begin van het jaar al 43 branden uitgebroken, aldus de brandweer.