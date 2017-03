Julie dacht dat ze 12-jarige vluchteling in huis nam, nu wordt ze door hem bedreigd: "Ik leef in angst"

Sven Van Malderen

1/03/17

Julie dacht dat ze onderdak geschonken had aan een twaalfjarige vluchteling uit Afghanistan. In werkelijkheid bleek Abdul een volwassene die al eens asiel proberen aanvragen had in ons land. Toen hij gearresteerd werd wegens een vechtpartij bedreigde hij haar hele gezin met de dood. In een emotioneel interview bij 'Loose Women' (ITV) roept de moeder van twee kinderen nu op om deftig de leeftijd te checken van vluchtelingen die naar het Verenigd Koninkrijk komen.

Julie -niet haar echte naam overigens- kreeg de vraag van de sociale diensten om "enkele nachten" op hem te letten. "Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik dat er een vergissing gebeurd was. Hij zag er 19 jaar uit. Hij was wel heel rustig en verlegen. Normaal neem ik enkel jonge kinderen in huis, maar ik wilde zijn gevoelens niet kwetsen. Hij had opvang nodig en dus heb ik er verder niet meer bij stilgestaan."



Tot ze met hem naar de tandarts trok. "Op basis van zijn gebit schatte die hem tussen 18 en 21 jaar. Abdul kreeg echter het voordeel van de twijfel. Omdat hij bleef beweren dat hij twaalf jaar was, werd gewoon het gemiddelde genomen. Zestien jaar dus."



"Waarom kreeg ik die info nooit?"

"In het begin was hij heel lief en beleefd. Maar naarmate de weken vorderden, begon dat te veranderen. Ik vergeleek hem met mijn zoon, Abdul was duidelijk volwassener."



"Toen ontdekte ik dat hij al eens gearresteerd was in België. Ze geloofden daar niet dat hij slechts twaalf jaar was en stuurden hem weg. Ik begrijp niet waarom die toch wel belangrijke informatie nooit tot bij mij geraakt is."



"Voel nog steeds zijn adem in mijn nek"

"Ik maakte een Facebookaccount voor hem aan, in de hoop dat hij zijn familie zou terugvinden. Niet veel later begon hij telefoontjes te krijgen en veranderde zijn gedrag compleet. Hij begon te dreigen, waardoor ik me bang voelde in mijn eigen huis. Maar ik wilde ook niet dat een ander gezin opgezadeld zou worden met zo'n temperamentvolle en potentieel gevaarlijke man."



"Op een dag stapte hij naar de koelkast en bekeek hij een foto van mij en mijn dochter. Het leek alsof hij me op die manier probeerde te intimideren. Hij kwam achter mij staan en ik verstijfde. Nu nog steeds voel ik zijn adem in mijn nek."



"Wie is die persoon toch?"

Julie ontdekte dat hij met zijn gsm gesurft had naar extremistische websites. Ze vond ook berichten die hij naar familie en vrienden gestuurd had en liet die vertalen. Blijkbaar maakte hij grapjes over het feit dat hij de Britse regering om de tuin kunnen leiden had. "Ik was in shock. Wie is die persoon toch, vroeg ik me af."



Toen er een permanente opvangplaats voor Abdul gevonden werd, begonnen de problemen pas echt. "Hij had al enkele voorstellen gekregen, maar die waren voor hem nooit goed. Deze keer kwam hij ook agressief uit de hoek. Een familielid kwam tussen ons in staan om erger te voorkomen, maar toen begon hij te vechten. Ik ben naar buiten gerend om de politie te bellen."



"Ik ga jullie allemaal vermoorden"

Abdul werd gearresteerd, maar Julie vreest nu dat hij wraak zal willen nemen. "Voordat de politie hem meenam, heeft hij mij en de kinderen nog bedreigd. 'Ik ga jullie allemaal vermoorden. Ik weet waar jullie wonen', riep hij. Sindsdien leef ik in angst. Ik weet dat hij niet deftig in de gaten gehouden wordt en dat hij hier elk moment weer voor de deur kan staan. We hebben de sloten thuis veranderd, maar hij weet ook naar welke school mijn kinderen gaan. Hij weet alles."



Julie roept de Britse premier Theresa May nu op om vluchtelingen beter te laten screenen. "Ik wil mensen niet ontmoedigen om een vluchteling of asielzoeker in huis te halen, maar de controle moet wel grondig gebeuren. Hun leeftijd? Daar gooien ze met de pet naar. En zo worden ook onze kinderen in gevaar gebracht. Doe het zoals in België en leg de last niet langer op de schouders van mensen die willen helpen."